Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября

Выборы депутатов Государственной Думы планируется провести 20 сентября 2026 года. Об этом сообщил ЦИК .

Указ президента о назначении выборов опубликуют в июне 2026 года. Срок полномочий Думы составит пять лет, до сентября 2031 года.

«Днем голосования станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Государственная Дума предыдущего созыва», — отметили в ЦИК.

По его данным, количество мест в нижней палате парламента останется прежним и составит 450 депутатов. Из них 225 будут избираться по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам.

Ранее глава Центризбиркома Элла Панфилова подтвердила, что в 2026 году не собираются отказываться от традиционного голосования на избирательных участках.

По ее словам, этот способ планируется сделать еще более современным и удобным. Параллельно традиционному голосованию ЦИК организует и дистанционное.