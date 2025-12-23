ЦИК не собирается отказываться от традиционного голосования на избирательных участках на выборах в Госдуму в 2026 году. Такое заявление сделала Элла Памфилова в интервью «России 24».

«Естественно, дистанционное электронное голосование будет параллельно традиционному. Традиционное голосование, оно базовое, никто от него не отказывается и отказываться не собирается. Мы, наоборот, осовременим, усовершенствуем процесс голосования в стационарных участках», — сказала она.

Памфилова отметила: несмотря на попытки сорвать голосование, включая атаки беспилотников, жители регионов смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

В следующем году, пообещала Памфилова, будут созданы все условия, чтобы регионы, желающие использовать ДЭГ параллельно с традиционным голосованием, могли это сделать.

В сентябре оппозиция из-за рубежа пыталась сорвать выборы в России, но их усилия оказались тщетными. Они намеревались искусственно создавать очереди на избирательных участках, чтобы обвинить власти в неспособности организовать выборы.