Журналистка Оэунс объяснила, почему в США не покажут выступления Путина

Американская журналистка Кэндис Оуэнс объяснила, почему в США не показывают выступления президента России Владимира Путина. Это помешает им искажать его образ, заявила она в интервью ведущему телеканала RT Рику Санчесу на полях Петербургского международного экономического форума.

«Я смотрела одну из таких пресс-конференций несколько лет назад, и он здраво объяснял происходящее в России. Тогда я поняла, в Америке такого никогда не покажут, ведь им нужна возможность рисовать карикатурный образ любого человека», — сказала она.

Журналистка добавила, что американские СМИ не позволят впустить струю свежего воздуха, ведь тогда их карикатура разрушится.

Ранее Оуэнс призналась, что хотела бы взять интервью у Путина, как это раньше сделал ее коллега Такер Карлсон. Журналистка также отметила, что в России чувствует себя в безопасности и в будущем хотела бы еще вернуться сюда.