Вучич впервые проигнорировал день рождения Путина

Президент Сербии Александр Вучич впервые за восемь лет правления не стал публично поздравлять российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Его напугала возможная реакция западных партнеров, сообщил адвокат Никола Лакич изданию Danas .

«Восемь лет назад он сел в президентское кресло и каждый год в этот день поздравлял Владимира Путина с днем ​​рождения. В этом году поздравлений не было, смельчак боялся, что [канцлер Германии Олаф] Шольц или [президент Франции Эммануэль] Макрон покрутят ему ушами», — сказал он.

Лакич выразил уверенность, что Вучич публично проигнорировал 72-летие Путина не из-за того, что тот изменился в последние годы, а из-за новых обстоятельств. Адвокат напомнил, что не так давно сербский президент ради привлечения избирателей хвастался полученной от российского лидера медалью, а теперь продает Украине оружие.

День рождения Путина — 7 октября. «Известия» сообщили, что он получил поздравления от лидеров многих дружественных стран, в том числе от президента Белоруссии Александра Лукашенко.