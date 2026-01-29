Встреча Путина с президентом ОАЭ началась в Кремле

Днем 29 января в Кремле началась встреча российского лидера Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

На первых кадрах мероприятия, которое проходит в Большом Кремлевском дворце, Путин и его коллега из ОАЭ обменялись рукопожатиями.

«Ваше высочество, дорогой друг, рад видеть вас снова в Москве», — сказал российский президент.

На встрече президенты обсудят актуальную ситуацию на Ближнем Востоке, а также основные направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества.

После официальной части Путин предложил главе ОАЭ поговорить с глазу на глаз в рамках рабочего обеда.

Ранее стало известно, что в переговорах примет участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он присутствует в составе российской делегации.