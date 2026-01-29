Кадыров примет участие в переговорах Путина с президентом ОАЭ Нахайяном в Кремле

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров примет участие в предстоящих переговорах президента России Владимира Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Кадыров в четверг присутствует в составе российской делегации, которая будет участвовать в переговорах.

В пресс-службе Кремля отмечали, что президенты России и ОАЭ в ходе переговоров обсудят актуальную ситуацию на Ближнем Востоке, ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества и вопросы международной повестки дня.

Днем ранее Путин провел переговоры с коллегой из ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой в формате телефонной беседы. Главы государств затронули взаимодействие в торгово-экономической, гуманитарной и политической областях, а также подтвердили настрой на развитие двусторонних дружественных связей в будущем.