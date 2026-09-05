Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером по Украине завершилась
Путин завершил встречу с посланниками США по Украине
Встреча между президентом России Владимиром Путиным, специальным посланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером завершилась в Москве. Кортеж эмиссаров Трампа покинул территорию Кремля, сообщило РИА «Новости».
Предположительно, представители США покинули кремлевскую резиденцию сразу после окончания диалога. Стороны встречались для обсуждения вопросов урегулирования украинского кризиса.
Разговор Владимира Путина и американских представителей продлился более трех часов. Этот раунд контактов проходил в закрытом режиме.
До его начала президент России рассказал, что посланники Трампа сразу же полетят в Киев.