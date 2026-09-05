Путин раскрыл, куда полетят эмиссары Трампа из Москвы

Путин: посланники США из Кремля сразу полетят в Киев

Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер после встречи в Кремле отправятся на Украину. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Эмиссары Трампа полетят в Киев. Предположительно, они встретятся с представители власти украинского государства.

Российский президент Владимир Путин уточнил, что на встрече с Кушнером и Уиткоффом он планирует обсудить все модальности украинского урегулирования.

Глава России также подчеркнул тот факт, что Трамп не прекращает попыток внести свой вклад в разрешение кризиса на Украине.

Накануне американский лидер отмечал, что его эмиссары привезут сторонам предложение об урегулировании конфликта. На фоне визита посланников США Украина значительно снизила количество атак.