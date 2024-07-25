Встреча Путина с Асадом состоялась в Кремле

Президент Путин встретился в Кремле с сирийским коллегой Асадом

Накануне вечером состоялась встреча президента России Владимира Путина с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин предложил обсудить комплекс двусторонних отношений, в том числе вопрос торгово-экономических связей.

«Есть перспективные направления», — подчеркнул глава государства.

Асад напомнил, что его визит совпадает с юбилеем установления дипломатических отношений между Сирией и Россией. За прошедшие десятилетия страны прошли сложные испытания.

«Однако за все эти десятилетия отношения между нашими странами сохраняли свой доверительный уровень, и это показатель зрелости наших народов», — добавил президент Сирии.

На прошлой неделе Путин поздравил Асада с 80-летием отношений России и Сирии. Глава государства заявил о готовности поддержать арабское государство в его стремлении к суверенитету.