Путин поздравил Асада с 80-летием отношений России и Сирии

Россия поддержит Сирию в ее стремлении к суверенитету, единству и безопасности. Об этом написал в своей телеграмме лидеру страны Башару Асаду президент Владимир Путин, поздравляя его с 80-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами. Полный текст опубликовали на сайте Кремля .

Российский лидер отметил, что за прошедшие годы страны накопили большой опыт сотрудничества в различных областях, а также добились успеха в борьбе с террористами.

«Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство Сирийской Арабской Республики в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности», — указано в телеграмме Путина.

Глава государства добавил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с сирийским коллегой в сферах и областях, которые полностью отвечают интересам народов двух стран.

Путин пожелал Асаду здоровья и успехов, а всем жителям ближневосточного государства благополучия и процветания.

Вопрос Сирии станет одной из тем предстоящего визита президента России Владимира Путина в Турцию. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что сейчас предпринимает все шаги для начала переговорного процесса с соседней страной, которая сильно пострадала от длительных боевых действий.