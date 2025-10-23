«Всю плешь проела». Путин пошутил о работе Голиковой

Путин пошутил, что Голикова ему всю плешь проела вопросами демографии

Президент Владимир Путин с юмором прокомментировал деятельность вице-премьера Татьяны Голиковой. На совещании с правительством он пошутил, что та «проела ему всю плешь».

Глава государства объяснил, что Голикова постоянно работает над вопросами поддержки семей. Во время доклада она обратила внимание на то, что российские граждане не хотят заводить детей.

«Татьяна Алексеевна постоянно, постоянно всем своим коллегам в правительстве и мне тоже всю плешь проела по поводу того, как надо финансово поддерживать семьи. И это правильно, без этого очень трудно решать демографические проблемы», — отметил Путин.

Ранее Голикова прокомментировала предложение депутатов Госдумы о введении оплаты за рождение ребенка. Она сообщила, что неправильно смешивать семейные и трудовые отношения.

Вице-премьер добавила, что семьи получают поддержку через различные пособия. В качестве примера она привела материнский капитал и выплаты за многодетность и нуждаемость.