Голикова указала на ошибку в идее платить зарплату за рождение ребенка

Смешивать семейные и трудовые отношения неправильно. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя предложение депутатов Госдумы о введении оплаты за рождение ребенка.

Она пояснила, что решение о выплате заработной платы регулируется Трудовым кодексом и к семейной жизни отношения не имеет.

«Рождение ребенка — это семейные, а не трудовые отношения, и устанавливать заработную плату за рождение ребенка — это, в принципе, идеологически не очень правильно», — привел слова Голиковой с выступления на правительственном часе в Госдуме «Интерфакс».

Вице-премьер добавила, что российские семьи получают поддержку через различные пособия, от материнского капитала до выплат за многодетность и нуждаемость.

В начале недели Голикова рассказала президенту России Владимиру Путину о повышении выплат беременным студенткам-очницам. Она пояснила, что сумму пособий привязали к прожиточному минимуму, а не к стипендии, как раньше. Это позволит будущим молодым мамам получать порядка 90 тысяч рублей. Выплаты по новым правилам беременным студенткам будут начислять с 1 сентября этого года.