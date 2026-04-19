«Всего за две недели». Для пострадавших от паводка построят 143 дома в Чечне

Для оставшихся без крова из-за паводка семей в Чечне построят 143 дома

Власти начали строить 143 дома в Гудермесском районе Чечни. Они предназначены людям, которые пострадали при паводках, рассказал глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале .

Работы идут быстро. Всего за две недели на пустом поле начали появляться очертания будущего жилого квартала. Кадыров отметил, что каждая семья, оставшаяся без крыши над головой, получит уютный и полностью готовый к жизни дом.

«Результат работы всего за две недели. Еще недавно здесь было сплошное поле, а сегодня — уже формируется новый жилой массив», — отметил глава республики.

Для властей региона сейчас это самая важная задача. Глава Чечни уверен, что общими усилиями жилье достроят в ближайшее время.

В конце марта и начале апреля 2026 года на юг России обрушились сильнейши ливни. В Чечне из-за затяжных дождей уровень воды в нескольких реках поднялся до критических отметок.