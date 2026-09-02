Всего 10% поврежденных НПЗ осталось отремонтировать в России - Путин

России осталось восстановить всего 10% НПЗ, пострадавших от атак ВСУ. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ШОС заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас осталось 10% только отремонтировать наших НПЗ, но не хватало, чтобы по отремонтированным еще что-то прилетело. Поэтому нужно работать всем вместе», — пояснил глава государства указ о защите объектов критической инфраструктуры.

По словам Путина, указ направлен на то, чтобы объединить усилия для защиты критически важных объектов, а также административных и правоохранительных органов. Президент отметил, что ничего нельзя исключать и защита иногда не срабатывает, но «результаты есть».

В ночь на воскресенье украинские беспилотники в очередной раз пытались прорвать оборону и атаковать три НПЗ в Москве и Санкт-Петербурге. Путин подчеркнул, что российские ПВО вовремя засекли и уничтожили БПЛА противника.