«Всегда денег не хватает». Путин оценил состояние российской экономики

Экономика России стабилизировалась. В период высоких цен на нефть государство создало финансовый резерв, рассказал морякам АПЛ «Архангельск» президент Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«У нас в целом, на сегодняшний день, слава богу, экономика, финансы государственные находятся, скажу мягко, в удовлетворительном состоянии, и все стабильно. И в сфере государственных финансов, и в сфере экономики, в целом. Но всегда денег не хватает», — сказал он.

Путин не смог припомнить, чтобы за годы его работы заведующие финансовым сектором жаловались на избыток средств. В период высоких цен на нефть власти откладывали деньги в резерв, чтобы избежать макроэкономических проблем, вроде инфляции. Но даже тогда их не хватало, заявил президент.

По объему экономики Россия заняла четвертое место в мире. Путин сообщил, что ее опередили лишь Китай, США и Индия.