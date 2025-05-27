«Все продали в Россию». Путин после слов Лукашенко о картошке призвал обратить внимание на эту отрасль

Президент Владимир Путин привел слова белорусского коллеги Александра Лукашенко о том, что фермеры республики продали всю картошку в Россию. Об этом глава государства сообщил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Да. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит: „Ну и у нас уже все продали в Россию“», — отметил российский лидер.

Он обратил внимание, что «есть чем заниматься» в этом направлении. По словам главы государства, российский агросектор становится все более высокотехнологичным.

До этого Путин рассказал, что в молодости участвовал в посадке картофеля.