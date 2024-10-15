«Все идет по плану». Глава Росатома отчитался Путину о зарубежных проектах

Путин и глава Росатома Лихачев обсудили результаты работы за год

За год Росатом заключил с Узбекистаном первый контракт на строительство малой АЭС и договорился о завозе топлива в Индию. Об этом в беседе с президентом Владимиром Путиным рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев, сообщила пресс-служба Кремля.

«За прошедший год на зарубежных объектах все идет по плану», — подчеркнул он.

Росатом также нарастил вклад в российскую экономику и сформировал атомный заказ на ближайшие 10 лет. По словам Лихачева, благодаря ядерному оружейному комплексу корпорации удалось привнести суверенные технологии в машиностроение, цифровую экономику, медицину, аддитивное производство и материаловедение. Согласно отчету, ОПК Росатома нарастил объем гражданской продукции до 52%.

Ранее гендиректор корпорации анонсировал появление безаварийной атомной энергетики в будущем. По его мнению, радиационный обмен с окружающей средой снизится до минимального уровня с помощью масштабирования проектов с закрытым ядерным топливным циклом.