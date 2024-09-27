Глава «Росатома» предрек появление безаварийной атомной энергетики

Масштабирование проектов с так называемым закрытым ядерным топливным циклом исключит вероятность аварий и сведет к минимуму радиационный обмен с окружающей средой. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Никаких захоронений отработавших высокоактивных ядерных материалов не планируется, все они так или иначе будут вовлечены в ядерный топливный цикл», — объяснил он.

Лихачев назвал это атомной энергетикой четвертого поколения, основывающейся на инновациях в отрасли.

Сегодня Россия лидирует в мире в сфере промышленной эксплуатации новейших ядерных технологий. В качестве примеров можно назвать реакторы на быстрых нейтронах БН-800 и плавучую станцию «Академик Ломоносов».

Параллельно госкорпорация работает над стратегией, по которой к 2045 году четверть энергобаланса России будет приходиться на атомную отрасль. По словам Лихачева, атомную генерацию увеличивают и в Центральной России, и на Урале, и в Сибири, и в Арктике.

До 2042 года планируется ввести в эксплуатацию около 11 новых АЭС и заменить отработавшие свое энергоблоки. Эти объекты позволят получить прирост до 28 гигаватт электроэнергии, при этом сократив выбросы углекислого газа в окружающую среду.