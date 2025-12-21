«Все, хана». Пескову рассказали продолжение истории с предложением на прямой линии с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил продолжение истории с предложением журналиста из Екатеринбурга Кирилла Бажанова своей девушке во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

После «Итогов года с Владимиром Путиным» молодой человек позвонил возлюбленной и услышал, что дома его ждет разговор. Причем, судя по интонации невесты, она была не очень довольна произошедшим. Зарубин показал эти кадры пресс-секретарю президента.

«Все, хана! Хана!» — пошутил Песков.

Во время прямой линии Бажанов не только сделал предложение своей девушке, но и пригласил Путина на свадьбу. Позже журналист сообщил, что она ответила ему согласием. Также екатеринбуржец рассказал, что является сыном священника и встречается со своей избранницей уже восемь лет.