Девушка жениха с прямой линии ответила согласием на предложение руки и сердца

Журналист Четвертого канала из Екатеринбурга Кирилл Бажанов на программе «Итоги года с Владимиром Путиным» сделал предложение руки и сердца своей девушке. Она ответила «да», рассказал Бажанов в беседе с ТАСС .

Бажанов пришел на программу с плакатом «Хочу жениться». Президент России Владимир Путин отметил, что журналист выглядит очень нарядно.

«То, что написано на плакате, не просто так. Я знаю, что моя девушка смотрит сейчас прямую линию. Олечка, выходи за меня замуж… Поскольку все это случилось здесь, Владимир Владимирович, очень будем рады видеть вас на свадьбе», — заявил Бажанов.

В беседе с ТАСС журналист рассказал, что девушка ответила согласием.

«Не знала [о задумке]. Ответила „да“», — сказал Бажанов.

На прямой линии Путин одобрил традицию ранних браков, которая существует на Кавказе. Ее следует перенимать другим российским регионам, посоветовал президент.