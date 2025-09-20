Все дороги в России будут платными? Минтранс удивил реакцией
Минтранс опроверг сообщения о планах ввести плату за все дороги в России
Представитель Минтранса отреагировал на слухи о введении платы по всем дорогам России. Чиновника процитировало РИА «Новости».
Собеседник агентства уверил, что в министерстве такие меры не обсуждались. По его словам, идею сделать все российские дороги платными высказал в ходе дискуссии лишь отдельный спикер.
Это мнение позицию Министерства транспорта не отражает.
О возможности ввести плату за проезд по всем российским дорогам высказался 19 сентября высокопоставленный представитель Росавтодора Денис Кирюхин. Он предположил, что реализовать такую идею можно уже к 2030 году.
На заявление Кирюхина уже отреагировали в Госдуме. Здесь указали, что мера противоречит Конституции и поддержки властей не получит.
Заместитель главы думского транспортного комитета Рифат Шайхутдинов пояснял, что для каждой платной трассы должна быть бесплатная альтернатива.