«Все делаем правильно!» Медведев ответил на угрозы Трампа о пошлинах для БРИКС

БРИКС набирает авторитет, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против партнеров объединения. Свое мнение политик высказал в соцсети Х на английском языке.

«БРИКС набирает авторитет. Трамп объявил, что на любую страну, поддерживающую политику БРИКС, будет наложен дополнительный тариф в размере 10%. Значит, мы все делаем правильно!» — написал Медведев.

Американский президент в воскресенье сообщил, что любая страна, поддерживающая «антиамериканскую» политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной, и никаких исключений не будет. В председательствующей в этом году в БРИКС Бразилии посчитали это решение Трампа «выстрелом в ногу».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после угроз Трампа заявил, что в торговой войне нет победителей. Он отметил, что это базовая позиция организации, сообщили «Известия».