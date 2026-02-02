Врио мэра Владимира попал в больницу

Исполняющего обязанности мэра Владимира Владимира Гарева экстренно госпитализировали с проблемами со здоровьем, решается вопрос о передаче его полномочий. Об этом сообщили ТАСС в правительстве области.

Гарев занимает должность с августа прошлого года, до этого был первым заместителем главы города. О конкретных причинах госпитализации не сообщается.

Его предшественник — Дмитрий Наумов — на днях получил восемь лет строгого режима по делу о получении взятки. Согласно материалам дела, двое бизнесменов из Подмосковья с его помощью получили покровительство в городе для занятий ритуальными услугами. Кроме того, бывшего градоначальника оштрафовали на 11 миллионов рублей и на пять лет запретили занимать административные должности.