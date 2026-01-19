Бывший мэр Владимира получил восемь лет колонии за взятку

Суд приговорил бывшего мэра Владимира Дмитрия Наумова к восьми годам строгого режима по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, его оштрафовали на 11 миллионов рублей, обязали отдать государству сумму взятки и запретили занимать административные должности на пять лет.

Судя по материалам дела, Наумов за вознаграждение от двух подмосковных бизнесменов, желавших заниматься в городе ритуальными услугами, назначил их в муниципальные предприятия и организовал препятствия для работы конкурентов. Бывший градоначальник признал вину.

Ранее бывший мэр Волгодонска попал под стражу за махинации со служебной квартирой, которую получил по поддельному договору социального найма и передал одному из родственников.