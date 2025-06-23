Врио главы Суджанского района покинул пост

Юрий Дмитрюков ушел с поста врио главы Суджанского района. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, его слова приводит «МК-Черноземье» .

Вместо него муниципалитет до завершения конкурсных процедур возглавит экс-глава АНО «Патриот» Алексей Спиридонов.

«Учитывая особую сложность ситуации в Суджанском районе, его опыт и авторитет будут крайне востребованы», — заявил Хинштейн.

В начале июня врио губернатора сообщал, что Дмитрюков, скорее всего, не сможет участвовать в конкурсе на должность из-за отсутствия высшего образования.

Ранее Хинштейн рассказал, от чего будут зависеть сроки возвращения домой жителей приграничных районов Курской области.