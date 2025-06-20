Хинштейн рассказал, когда жители Курской области смогут вернуться домой

Возвращение жителей приграничья Курской области в свои дома будет зависеть от создания буферной зоны в Сумской области. Об этом РИА «Новости» заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн на Петербургском международном экономическом форуме.

«Это будет зависеть от линии боевого соприкосновения, от того, как она будет смещаться», — отметил глава региона.

Он напомнил, что военные определили зону безопасности в 30 километров. Хинштейн добавил, что разминирование движется от линии боевого соприкосновения, которая пока не везде совпадает с границей.

До этого ситуацию с коррупцией на Курщине сочли чрезвычайной.