Путин прибыл в Волгоград, где встретится с Лукашенко

Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Планируется, что главы двух государств посетят Мамаев курган и мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», а потом выступят на пленарном заседании форума «Великое наследие — общее будущее». Кроме того, Путин планирует встретиться с губернатором области Андреем Бочаровым.

Ранее телеканал РБК сообщил, что лидеры 19 стран подтвердили свои планы приехать в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы. Среди них есть и Лукашенко, а также другие главы стран — членов СНГ. Ожидают также главу Китая Си Цзиньпина, президентов Кубы Мигеля Диаса-Канеля, Сербии Александра Вучича, Бразилии Инасиу Лулы да Силвы и других лидеров.