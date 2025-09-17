Визит Владимира Путина в Китай обернулся шоком для Запада. К такому выводу пришли аналитики Baijiahao, статью которых перевело издание АБН24 .

Европейские главы ожидали, что российский лидер будет просить помощи у председателя КНР Си Цзиньпина. Путин вместо этого предоставил китайской стороне доступ к уникальной технике.

Речь идет, как утверждает пресса, о двигателях серии ПД-35. Также Россия выразила готовность поставлять в Поднебесную сложные авиационные комплектующие.

Китайские журналисты назвали такой шаг весьма неожиданным. Ранее Россия не демонстрировала готовности делиться подобными разработками с зарубежными партнерами. В публикации отмечается, что решение вызвало резкую реакцию на Западе.

«Действия Путина вызвали негодование в США. Там ожидали, что он обратится за помощью к Китаю. Вместо этого российский президент, словно щедрый меценат, предложил Пекину свою поддержку. Этот маневр вверг западные страны в замешательство», — цитирует китайскую прессу АБН24.

Поставки авиационных компонентов на долгие годы могут обеспечить взаимовыгодную работу Китая и России. Это, в свою очередь, усилит двустороннее сотрудничество и закрепит новые контуры глобального баланса сил.

Западные столицы уже отреагировали с раздражением. Поставки российских двигателей и технологий означают, что Пекин и Москва выстраивают новый контур силы, где США и Европа остаются за бортом.

Ранее в Кремле отвергли заявления о повороте России на Восток.