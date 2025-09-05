В Кремле отвергли заявления о повороте России на Восток

О повороте России на Восток говорить нельзя по двум основным причинам. Об этом заявил в интервью aif.ru на Восточном экономическом форуме пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Прежде всего, по его словам, такое невозможно оформить документально. Однако есть и другой аргумент.

«Никуда Россия разворачиваться не собирается, это было бы ошибкой. Она, собственно, и была на Востоке», — добавил Песков.

Накануне президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Китай, отметил, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона развиваются, в то время как в Еврозоне наблюдается рецессия.