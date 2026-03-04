«Вот это поворот». Захарова оценила ядерные амбиции Польши и Германии

Польше и Германии придется согласовывать свои ядерные амбиции не только с ДНЯО, МАГАТЭ и приграничными соседями. Об этом в телеграм-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По заявлению премьер-министра Польши Дональда Туска, страна будет стремиться к созданию собственной ядерной программы. Аналогичное заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц — он говорил о ядерной коллаборации с Францией.

Однако Захарова отметила «важный нюанс» — для согласования подобных инициатив нужно одобрение соседей, которые не должны увидеть в этом угрозу безопасности.

«Вот это поворот. <…> Нужно, чтобы это устраивало соседей, которым не должно казаться, что потенциальные новички угрожают их безопасности или в принципе не имеют права на свою ядерную программу. А иначе… Думаю, телевизор в эти дни все смотрят и усвоили, что в этом вопросе важен не только фактор ДНЯО и МАГАТЭ, но и настроений приграничных и не только государств», — отметила Захарова.

МАГАТЭ не обнаружило в Иране ядерного оружия. Однако гендиректор агентства не спешит признавать ядерную программу Ирана мирной, сетуя на ограничения в работе инспекторов.