В МАГАТЭ признали, что в Иране нет ядерного оружия

МАГАТЭ не обнаружило в Иране ядерного оружия, но ограничение инспекции вызывает беспокойство и не позволяет назвать ядерную программу Исламской республики однозначно мирной. Об этом в соцсети Х написал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

«Хотя доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу, нет, значительные запасы урана, обогащенного почти до уровня, пригодного для ядерного оружия, а также отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывали серьезную обеспокоенность», — написал гендиректор МАГАТЭ.

Гросси пояснил, что из-за ограничений со стороны Ирана в предыдущих докладах указали, что пока Тегеран не окажет содействия, агентство не сможет подтвердить мирный характер ядерной программы Исламской Республики.

Накануне Гросси предупредил, что нападения на ядерные объекты могут привести к катастрофическим последствиям на Ближнем Востоке. МАГАТЭ готово участвовать в возможных переговорах по ядерной программе Ирана