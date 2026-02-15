«Просроченный обмылок». Володин диагностировал у Зеленского психическое расстройство
Володин заявил о расстройстве психики Зеленского после его слов о возрасте
Высказывания о молодости и запасе времени свидетельствуют о психических проблемах и страхах их авторов, а также о стремлении сохранить личную власть. Об этом в MAX заявил глава Госдумы Вячеслав Володин.
«Все эти дрожащие и убеждающие окружающих в звездном будущем вылетят из своих кресел. Кто-то — в этом году, кто-то — в следующем. И только во главе России останется Путин», — написал он, комментируя высказывание Владимира Зеленского о возрасте российского лидера.
Володин добавил, что подобные заявления также выставляют напоказ слабость их автора.
«Просроченный обмылок Зеленский <…> пытался убедить всех, что он молод и есть запас времени. Подчеркивая, что это его основное преимущество», — подчеркнул он.
Председатель нижней палаты парламента напомни, что когда-то об аналогичных превосходствах заявлял бывший президент Грузии Саакашвили.
«Где он сейчас — все мы знаем», — заключил Володин.
Ранее Володин констатировал, что к европейским лидерам пришло осознание, что они остались на обочине политических процессов.