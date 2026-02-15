Володин заявил о расстройстве психики Зеленского после его слов о возрасте

Высказывания о молодости и запасе времени свидетельствуют о психических проблемах и страхах их авторов, а также о стремлении сохранить личную власть. Об этом в MAX заявил глава Госдумы Вячеслав Володин.

«Все эти дрожащие и убеждающие окружающих в звездном будущем вылетят из своих кресел. Кто-то — в этом году, кто-то — в следующем. И только во главе России останется Путин», — написал он, комментируя высказывание Владимира Зеленского о возрасте российского лидера.

Володин добавил, что подобные заявления также выставляют напоказ слабость их автора.

«Просроченный обмылок Зеленский <…> пытался убедить всех, что он молод и есть запас времени. Подчеркивая, что это его основное преимущество», — подчеркнул он.

Председатель нижней палаты парламента напомни, что когда-то об аналогичных превосходствах заявлял бывший президент Грузии Саакашвили.

«Где он сейчас — все мы знаем», — заключил Володин.

Ранее Володин констатировал, что к европейским лидерам пришло осознание, что они остались на обочине политических процессов.