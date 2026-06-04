Президент России Владимир Путин раскрыл, что сказал бы при подписании с Украиной договора о мирном урегулировании конфликта. Заявление главы государства прозвучало во время разговора с иностранными журналистами в Константиновском дворце на полях ПМЭФ.

«Что касается того, что бы можно было друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, то как минимум можно и нужно было бы сказать: „Слава богу, что все закончилось“», — сказал российский лидер в ходе встречи.

До этого глава государства заявил, что Россия готова договориться с киевским режимом в духе Анкориджа. При этом он подчеркнул, что сделка и взятие контроля над Донбассом не исключают друг друга. Армия России уже контролирует всю территорию Луганской Народной Республики, 85% — Донецкой Народной Республики, а также 80% Запорожской области.