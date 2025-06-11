Вологодская область разработает закон о деятельности ремесленников

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников заявил, что региональный парламент займется разработкой закона о ремесленной деятельности. Такое решение было принято на встрече с представителями власти и мастерами, которая была приурочена к профессиональному празднику последних, сообщил сайт «ФедералПресс» .

Жестянников отметил, что по поручению губернатора Георгия Филимонова ремесленникам уже предоставляются различные меры поддержки через центр «Мой бизнес». Там можно получить помощь в создании фирменного бренда, сертификации продукции и других аспектах.

Хотя на федеральном уровне пока нет законодательства, которое бы определяло статус ремесленников, в Вологодской области этому направлению уделяется большое внимание. Множество мастеров сохраняют традиционные промыслы, создают уникальные изделия и обучают новым поколениям. Ремесленничество также играет важную роль в развитии туризма, который сейчас активно модернизируется.

По мнению спикера вологодского заксобрания, принятие областного закона позволит регламентировать ремесленную деятельность в регионе и в перспективе распространить этот опыт на всю Россию. Уже подготовлены предложения по информационной поддержке ремесленников, включению мастерских в туристические маршруты, предоставлению права на использование региональных символов и другим аспектам.