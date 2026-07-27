Володин заявил, что диалог парламентариев России и США продолжается

Диалог между российскими и американскими парламентариями не прекращался. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он обратил внимание, что в вопросе конкретных решений забегать вперед не стоит, в том числе по теме украинского урегулирования.

«Действительно, диалог идет. Об этом скажем ровно в то время, когда будем уже что-то обсуждать», — привело слова Володина РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал, что конкретики насчет «воздушного перемирия» российские власти не получали. Так он прокомментировал вопрос о публикации агентства Reuters о возможной теме беседы Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.