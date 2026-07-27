Песков указал на отсутствие конкретики по возможному «воздушному перемирию»

Никакой конкретики насчет «воздушного перемирия» в Кремле не получали. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как нет и новых предложений по урегулированию на Украине», — добавил он.

Агентство Reuters разместило материал, в котором сообщалось о подробностях будущего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. На встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом стороны якобы должны согласовать предложения для России о прекращении огня в воздухе.

Украинские и американские СМИ также опубликовали дату переговоров, однако Белый дом эту информацию пока не подтвердил.