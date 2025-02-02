Володин в воскресенье посетит Индию

Володин в воскресенье приедет в Индию, где проведет переговоры

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в воскресенье, 2 февраля, посетит Индию, где проведет важные переговоры и встречи. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Вместе с коллегами сегодня планирую посетить Индию. Изначально поездка должна была состояться в декабре прошлого года, но ее пришлось отложить по причине ковида. В Нью-Дели будем к ночи, завтра запланированы важные переговоры и встречи. С утра во вторник посетим один из штатов, а во второй половине дня будем дома», — написал спикер нижней палаты парламента.

Володин также указал на провал попыток США и ЕС изолировать Россию от остального мира.

«Индия — стратегический партнер. С ней нас связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал он.

Володин указал на необходимость развивать контакты по всем направлениям. Россия, по его словам, в рамках парламентского взаимодействия будет увеличивать активность.

Ранее президент России Владимир Путин Путин рассказал о планах наращивать сотрудничество с Индией.