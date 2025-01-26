Путин рассказал о планах России наращивать сотрудничество с Индией

По случаю национального праздника Индии — Дня республики — президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди. В послании российский лидер отметил, что совместными усилиями страны будут продолжать укреплять и развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество во всех областях. Текст телеграммы опубликовал сайт Кремля.

«Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах», — подчеркнул Путин.

Путин подчеркнул, что конституция Индии, принятая 75 лет назад, стала фундаментом для создания действенных государственных структур и свободного демократического развития страны. С тех пор Индия достигла значительных результатов в социально-экономической, научно-технической и других сферах, заслужив признание на мировой арене, отметил президент России.

Ранее стало известно, что Индия и Россия согласовывают даты визита российского президента Владимира Путина в Нью-Дели, где в 2025 году пройдет ежегодный традиционный российско-индийский саммит. В этом году Путин приедет с визитом в Индию. В 2024-м индийский премьер также дважды посетил Россию.