Володин рассказал о росте роли и профессионализма Счетной палаты

Роль Счетной палаты России заметно выросла, как и уровень ее профессионализма. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании .

«Уважаемые коллеги, оценка прозвучала, и крайне важно то, что у нас у всех есть единое мнение о том, что и роль выросла Счетной палаты, и самое главное — ее профессионализм, работа на конечные результаты», — подчеркнул он.

На заседании рассматривался отчет ведомства за 2025 год. Доклад представил глава Счетной палаты Борис Ковальчук. По словам Володина, в парламенте сформировалось общее понимание значимости деятельности контрольного органа и призвал представителей правительства внимательнее относиться к выводам аудиторов.

Спикер подчеркнул, что выявленные в ходе проверок проблемы носят конкретный характер и требуют дальнейшего обсуждения с профильными министерствами на площадках комитетов Госдумы.

Ранее нижняя палата одобрила в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий требования к трудовым мигрантам.