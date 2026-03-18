Требования к трудовым мигрантам в России ужесточат

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий требования к трудовым мигрантам. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

В частности, налог в виде фиксированного авансового платежа предлагают оплачивать не только на самого мигранта, как сейчас, но и на членов его семьи. Если сумма доходов будет меньше величины прожиточного минимума в расчете на самого работника и каждого из его домочадцев — патент аннулируют, а работник должен будет покинуть страну.

Кроме того, детям мигрантов, которым исполнилось 18 лет, придется покинуть Россию, если они не докажут законность пребывания.

Всего, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, палата парламента приняла 22 закона в миграционной сфере, еще четыре рассматриваются.