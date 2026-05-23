Европа использует киевский режим, чтобы остановить развитие России и уничтожить ее. Такое заявление в мессенджере «Макс» сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин после удара ВСУ по общежитию в Старобельске.

«Европейские государства используют террористический киевский режим, <…> чтобы остановить развитие России и уничтожить ее. Именно поэтому все эти мерцы, макроны, стармеры, поддерживая действия выродков, признавших нацистских преступников своими наставниками, молчаливо поощряют нанесение ударов по гражданским объектам нашей страны», — написал он.

По словам спикера Госдумы, европейские лидеры пытаются любыми способами, в том числе и преступными, удержаться у власти. Володин напомнил, что 80 лет назад это закончилось победой советских войск над фашистским режимом и Нюрнбергским трибуналом. Он выразил уверенность, что Зеленского и его европейских покровителей ждет та же участь.

Число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 10, остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Всего пострадали 48 человек.