Число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 10

Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины на общежитие колледжа в Старобельске выросло до 10 человек. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник .

«Спасатели всю ночь разбирали завалы в Старобельске. К несчастью, надежды не оправдались — число жертв возросло до 10. Общее количество пострадавших — 48 человек. Еще остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются», — заявил он.

Глава республики добавил, что в пункте временного размещения работают психологи и медики, родителям оказывают поддержку. К помощи подключились волонтеры, общественники и местные жители.

Пасечник принес соболезнования родителям и близким погибших детей, назвав произошедшее общей болью республики и всей страны.

Ночью 22 мая украинские беспилотники нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. В момент атаки там находились 86 подростков.