Путин утвердил уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа

Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

За оскорбление памяти жертв геноцида и осквернение их захоронений на территории России или за ее пределами теперь грозит до пяти лет лишения свободы. Речь идет также о повреждении памятников, стел, обелисков и других мемориальных объектов.

Кроме того, закон вводит наказание до трех лет тюрьмы за отрицание или одобрение самого факта геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв.

Госдума приняла этот закон 24 марта во втором и третьем чтениях. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что 13 миллионов человек, среди которых женщины, старики и дети, стали жертвами жертвами немецко-фашистской оккупации.