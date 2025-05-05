Обязательную идентификацию пользователей кикшеринга предложили ввести в России

Кикшеринговые компании выступили с инициативой о введении обязательной верификации пользователей проката электросамокатов через сервис «Госуслуги». Об этом представители сервисов заявили 360.ru.

«Чтобы поездки на самокатах были комфортны и безопасны для всех участников дорожного движения, во всех городах необходимы системы верификации и проверки возраста. Это поможет на техническом уровне не допускать к управлению детей и подростков. Одним из способов верификации может стать ЕСИА — учетная запись, которую используют на портале госуслуг», — сообщили в пресс-службе сервиса «Самокаты» от Яндекс Go.

В компании также предложили разработать единые стандарты, регулирующие работу кикшеринговых сервисов. Помимо уже существующего запрета на поездки для несовершеннолетних, представители «Яндекса» считают необходимым ограничить максимальное количество самокатов на улице, уменьшить максимальную скорость, внедрить штрафы за нарушения.

Меры, по мнению сервиса, следует реализовывать до того моменты, пока в городах не создадут достаточную инфраструктуру для пользователей электросамокатов.

В пресс-службе Whoosh отметили, что компания уже имеет опыт интеграции со сторонними платформами, например банковскими ID и Mos.ID, поэтому они считают, что верификация через портал «Госуслуги» поможет расширить возможности сервиса и не допускать к поездкам тех россиян, которые нарушают правила оферты.

«Для пользователей процесс авторизации будет максимально простым и интуитивно понятным. <…> После прохождения авторизации через „Госуслуги“ горожане будут пользоваться большим доверием сервиса, например продвинутыми режимами для поездок», — рассказали там.

На прошлой неделе председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести обязательную страховку для самокатчиков, которая будет покрывать ущерб от ДТП.