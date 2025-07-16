Володин призвал министра строительства Файзуллина бросить курить

Файзуллин на заседании Госдумы заявил, что обсудил актуальные вопросы с профильным парламентским комитетом за время перекура.

«Обсудить вопросы — правильно, даже если это делается в курилке. Но надо все привычки, которые чреваты, изживать», — ответил ему Володин.

Ранее о своей вредной привычке пошутил министр иностранных дел Сергей Лавров. На встрече с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном он заявил, что ни он сам, ни его собеседник так и не бросили курить с момента предыдущей встречи.