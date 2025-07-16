Володин призвал министра строительства Файзуллина бросить курить
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал главу Минстроя Ирека Файзуллина бросить курить. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Файзуллин на заседании Госдумы заявил, что обсудил актуальные вопросы с профильным парламентским комитетом за время перекура.
«Обсудить вопросы — правильно, даже если это делается в курилке. Но надо все привычки, которые чреваты, изживать», — ответил ему Володин.
Ранее о своей вредной привычке пошутил министр иностранных дел Сергей Лавров. На встрече с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном он заявил, что ни он сам, ни его собеседник так и не бросили курить с момента предыдущей встречи.