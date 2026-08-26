Володин призвал граждан не доверять фейкам из соцсетей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал граждан доверять только официальной информации и перепроверять резонансные новости в проверенных источниках. Его обращение опубликовали на сайте Думы.

По его словам, в некоторых соцсетях тиражируются фейки, которые распространяются с территории Украины представителями коллективного Запада.

«Их цель — создать напряжение в обществе», — подчеркнул Володин.

Спикер напомнил, что заявления депутатов публикуются на официальном сайте Госдумы, в телеграм-канале «Дума ТВ» и других официальных источниках.

«Если видите, что тема носит резонансный характер, она затрагивает ваши интересы, перепроверьте ее в официальных источниках», — обратился он к людям.

Накануне в соцсетях разлетелось видео, где Володин заявил, что бензина в России осталось на три дня. Однако оно оказалось дипфейком.