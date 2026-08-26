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    Володин призвал граждан не доверять фейкам из соцсетей

    Фото: РИА «Новости»

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал граждан доверять только официальной информации и перепроверять резонансные новости в проверенных источниках. Его обращение опубликовали на сайте Думы.

    По его словам, в некоторых соцсетях тиражируются фейки, которые распространяются с территории Украины представителями коллективного Запада.

    «Их цель — создать напряжение в обществе», — подчеркнул Володин.

    Спикер напомнил, что заявления депутатов публикуются на официальном сайте Госдумы, в телеграм-канале «Дума ТВ» и других официальных источниках.

    «Если видите, что тема носит резонансный характер, она затрагивает ваши интересы, перепроверьте ее в официальных источниках», — обратился он к людям.

    Накануне в соцсетях разлетелось видео, где Володин заявил, что бензина в России осталось на три дня. Однако оно оказалось дипфейком.