Фейк: в России осталось бензина на три дня

Видео со словами Володина про остаток бензина на 3 дня в России оказалось ложным

В Сети появилось видео с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в котором он заявил об остатке бензина в России на три дня. Оно оказалось фейковым.

Фейк

Мессенджеры и телеграм-каналы распространили ролик, в котором Володин, стоя на трибуне зала заседаний, якобы сообщил, что в стране остается топлива на три дня. Также он заявил, что из Белоруссии поставок ждать не приходится, поскольку там НПЗ закрыли на ремонт.

Правда

Данное видео — очевидный дипфейк. Несмотря на низкое качество картинки, заметны артефакты: лицо неестественно гладкое, а его контуры размываются на границах, к тому же движения губ не совпадают со звуком, а голос звучит роботизированно.

За основу взято выступление Вячеслава Володина в Госдуме 27 июля 2026 года, в котором речь идет о законотворчестве и вызовах современному обществу.

Для стабилизации обстановки на рынке парламент принял ряд мер. Володин отмечал, что улучшение поставок топлива начнется в ближайшее время, и это стало прямым вкладом депутатов в решение проблемы. При этом он подчеркивал, что горючее критически необходимо и на передовой, и в тылу, и для уборочной кампании, и для экстренных служб.

Ранее в Госдуме приняли закон о распространении демпфера на импортное дизельное топливо. Летние перебои в регионах вице-премьер Александр Новак объяснял логистическими изменениями.

Власти ввели запрет на экспорт бензина, скорректировали биржевые торги и предоставили налоговые стимулы для импорта и роста производства топлива.

Президент России Владимир Путин подписал закон о смешении прямогонного сырья для получения высокооктанового бензина и продлил до конца года модернизационные соглашения для НПЗ с инвестициями свыше 100 миллиардов рублей.

Энергоэксперт Игорь Юшков прогнозировал улучшение ситуации с бензином в сентябре. Тогда очереди на АЗС станут короче, количество заправок с топливом возрастет, а завышенные цены у независимых продавцов начнут снижаться.

Дефицит, возникший во второй половине августа, он связал с сокращением переработки нефти и сезонным пиком потребления, однако осенью спрос традиционно падает, а часть НПЗ после ремонта нарастит предложение. Наиболее заметные изменения эксперт ожидает на независимых АЗС, которые сильнее страдали от дорогого опта, тогда как крупные и вертикально интегрированные компании цен почти не повышали. По мере насыщения рынка их розница должна вернуться к норме.

Таким образом, информация о заявлении председателя Госдумы Вячеслава Володина об остатке бензина на три дня в России является недостоверной.

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