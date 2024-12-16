Володин поручил разыскать депутата-прогульщика

Володин поручил выяснить, почему депутат Напсо не ходил на заседания Госдумы

Депутат от ЛДПР Юрий Напсо почти два года не появлялся на заседаниях Госдумы. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил выяснить причину его отсутствия, сообщил источник РИА «Новости» .

Напсо много месяцев не посещал пленарные заседания. Причина его отсутствия неизвестна. Володин, по словам собеседника агентства, допустил, что депутат заболел, и поручил выяснить, необходимо ли ему лечение. Однако отставку парламентария в Госдуме пока не обсуждали.

«Он пытался выяснить, если требуется лечение — это один разговор, если сегодня другие причины, он не ходит на работу. <…> Вопрос был один — определиться, что с ним», — сказал источник.

Володин поднял кадровый вопрос на заседании совета Госдумы, сообщил источник ТАСС. По его информации, спикер поручил комиссиям по регламенту и по мандатным вопросам проработать отставку Напсо.

Кроме пропуска заседаний, депутаты смогут лишиться мандата за несогласованные зарубежные поездки. Такой законопроект поступил в Госдуму в июне.