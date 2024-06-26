Депутатов будут лишать мандатов за несогласованные поездки в другие страны

В ГД предложили лишать мандатов за несогласованные поездки за рубеж

В России подготовили законопроект, подразумевающий лишение статуса депутатов ГД и членов Совфеда за поездки в другие страны, несогласованные с руководством законодательных органов. Об этом сообщила газета «Ведомости» .

Авторами инициативы стали сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Василий Пискарев, Виктор Пинский и Олег Морозов. Поправки в закон о статусе сенатора и депутата Государственной думы разрабатывали по поручению спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Как заявили разработчики инициативы, такие меры введут из-за активизации деструктивной деятельности иностранных спецслужб на фоне проведения СВО.

О том, что депутатам Госдумы придется согласовывать поездки за рубеж стало известно еще в мае. Это же касается лиц, допущенных к государственной тайне и особо важной информации. Прежде чем покинуть страну, таким людям нужно будет сообщить в ФСБ и Службу внешней разведки о планируемом путешествии.