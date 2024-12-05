Володин подхватил ковид перед визитом в Индию

Володин отменил поездку в Индию из-за положительного теста на COVID-19

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перенес визит в Индию из-за положительного теста на коронавирус. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГД.

«В конце прошлой недели тест на ковид у председателя Госдумы показал положительный результат. Володин также не сможет принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске», — отметили в сообщении.

Новые даты визита спикера Госдумы в Индию планируют согласовать в начале 2025 года.

Также из-за подтвержденного коронавируса Володин пропустил заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее Володин заявил, что в декабре в России в силу вступили несколько законов, в том числе запрет на пропаганду идеологии чайлдфри. Также напомнил, что с 10 декабря участников спецоперации освободят от взыскания исполнительского сбора.